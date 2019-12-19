Путин назвал решение ВАДА несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву

По словам президента, нельзя наказывать «чистых» спортсменов за нарушения, допущенные не ими. Путин считает, что наказание должно быть индивидуальным. «Разбирайтесь с конкретными людьми, а мы будем помогать и содействовать, — отметил президент. — Мы все делаем для чистоты российского спорта». Президент также отметил, что наши спортсмены уже были наказаны за нарушения, связанные с допингом, и участвовали в прошлой Олимпиаде под нейтральным флагом, а сейчас их пытаются второй раз наказать «за то же самое». Решение Всемирного антидопингового агентства по России имеет политический оттенок, — заявил Владимир Путин.

Вопрос о судьбе российских спортсменов на будущей Олимпиаде задала журналистка Матч-ТВ.

Сегодня проходит 15я юбилейная большая пресс-конференция Путина, на нее аккредитовались почти 2 тысячи журналистов.