Более 45-ти тысяч человек остались без света из-за непогоды в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, — сообщает Министерство энергетики. Зафиксированы массовые нарушения электроснабжения в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Тверской областях.