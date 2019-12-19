Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен встретиться с Владимиром Путиным на саммите Евразийского экономического союза и СНГ. Он пройдет в Петербурге 20-го сентября. Как уточнили в администрации Лукашенко, президент планирует продолжить переговоры для решения вопросов в отношениях Москвы и Минска. Предыдущая встреча глав государств прошла в Сочи 7-го декабря. Переговоры продолжались больше 5-ти часов. Лукашенко уехал из резиденции Бочаров ручей без заявления для прессы.