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12:30, 19 декабря 2019

Александр Лукашенко намерен встретиться с Владимиром Путиным на саммите Евразийского экономического союза и СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен встретиться с Владимиром Путиным на саммите Евразийского экономического союза и СНГ. Он пройдет в Петербурге 20-го сентября. Как уточнили в администрации Лукашенко, президент планирует продолжить переговоры для решения вопросов в отношениях Москвы и Минска. Предыдущая встреча глав государств прошла в Сочи 7-го декабря. Переговоры продолжались больше 5-ти часов. Лукашенко уехал из резиденции Бочаров ручей без заявления для прессы.



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