Мусорная реформа в Петербурге и Москве начнется раньше. Этого не исключил президент Путин

При этом он подчеркнул, что необходимо учитывать мнение людей. Путин также добавил, что в сфере переработки мусора нужно добиться прозрачности, уйти от криминала и серых схем.
2019-12-19T12:30:00+03:00
2019-12-19T12:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:30, 19 декабря 2019
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