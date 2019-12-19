Суд принял к производству иск опеки об ограничении прав родителей, которые пять лет не забирают дочь из клиники

Пресненский суд Москвы принял к производству иск органов опеки об ограничении прав родителей, которые в течение пяти лет не забирают дочь из платной клиники. В самом медицинском центре утверждают, что девочка здорова. Как сообщает ТАСС, к отцу и матери уже подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.
2019-12-19T12:30:00+03:00
2019-12-19T12:31:49+03:00
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12:30, 19 декабря 2019
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