Суд принял к производству иск опеки об ограничении прав родителей, которые пять лет не забирают дочь из клиники

Пресненский суд Москвы принял к производству иск органов опеки об ограничении прав родителей, которые в течение пяти лет не забирают дочь из платной клиники. В самом медицинском центре утверждают, что девочка здорова. Как сообщает ТАСС, к отцу и матери уже подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.