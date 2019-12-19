Активистка: Матери политзаключённых надеются, что журналисты поднимут проблему политзаключенных на пресс-конференции

Матери политических заключённых надеются, что журналисты поднимут проблему политзаключенных на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина.

«Сегодня возле Центра всемирной торговли проходят пикеты движения матерей в защиту политических заключенных. Это наша последняя отчаянная попытка привлечь к себе внимание. Возможно, журналисты увидят табличку с нашим вопросом и зададут Владимиру Владимировичу, мы на это надеемся», — сказала она.

В.Русина добавила, что 10 декабря трое участниц движения «Матери против политических репрессий» объявили голодовку с целью привлечь внимание властей к судьбе политических заключенных. Среди них мать фигуранта «московского дела» Даниила Конона, мать обвиняемой по делу о «Новом величии» Анны Павликовой и председатель комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина.

«Мы пытаемся своей акцией привлечь внимание Владимира Владимировича и хотим, главным образом, добиться диалога, мы хотим с ним встречи и хотим рассказать о политзаключенных, убедить в том, что такой ситуации быть не должно, что этих людей нужно отпустить, невиновных держать в тюрьме нельзя. За эти 10 дней никто с нами на связь не вышел абсолютно. Мы также официально обратились в администрацию президента и в другие инстанции с письмами, на что нам пришли отписки, что, мол, ваше обращение не подлежит рассмотрению, потому что в нем нет предложения, хотя мы, конечно, сформулировали наши предложения», — заключила она.

19 декабря в Центре международной торговли проходит ежегодная пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным.