Долги москвичей по кредитам превысили 150 миллиардов рублей

Это данные столичного управления Федеральной службы судебных приставов. В отношении 108-ми тысяч должников введен запрет на выезд из страны.
2019-12-19T09:30:00+03:00
2019-12-19T09:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:30, 19 декабря 2019
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