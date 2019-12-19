Крупнейшие производители игристого вина в РФ предупреждают о сокращении выпуска шампанского из-за закона о виноделии

Крупнейшие производители игристого вина в России, компании «Абрау Дюрсо» и «Игристые вина», предупреждают о сокращении выпуска шампанского из-за принятого закона о виноделии. По их мнению, закон ударит по производителям, поскольку в России не хватает собственного виноматериала, — пишет газета «Ведомости». «Абрау Дюрсо» около 60% продукции производит из импортного сырья, а игристые вина – почти 100%.