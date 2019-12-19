Кремль установил ограничения для журналистов, которые будут участвовать в сегодняшней пресс-конференции Путина

Кремль установил ограничения для журналистов, которые будут участвовать в сегодняшней пресс-конференции Владимира Путина.

Представителям СМИ рекомендуется не использовать плакаты размером больше формата А3, так как это мешает работе съемочных групп и фотографов, — сообщает РИА. На прошлой пресс-конференции журналисты развернули транспарант с надписью «Нужен ваш ответ на миллион подписей против пенсионной реформы», но он остался без комментария президента, — напоминает Znak.com.

Пресс-конференция начнется в полдень по московскому времени. На нее аккредитовано почти 2 тысячи человек. В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 43 минуты.