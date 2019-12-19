Апелляцию на приговор израильтянке Нааме Иссахар рассмотрит сегодня Московский областной суд

Иссахар признали виновной в хранении и контрабанде наркотиков и приговорили к 7,5 годам.

Девушка летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве и была задержана в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево». Адвокаты утверждают, что она не имела доступа к багажу, в котором нашли наркотики.

Ранее мать девушки Яффа Иссахар записала видеообращение, в котором просит российские власти отпустить дочь.

Израильские СМИ ранее сообщали, что Москва предлагала обменять Нааму Иссахар на хакера Алексея Буркова, арестованного по запросу США, но израильские власти ответили отказом.