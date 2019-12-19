Выставка памяти Александра Кузьмина откроется в центральном доме архитектора

Выставка памяти Александра Кузьмина, президента Российской академии архитектуры и строительных наук, откроется в центральном доме архитектора. Вход на выставку свободный. Она открыта до 23 декабря.
2019-12-19T09:00:00+03:00
2019-12-19T09:04:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:00, 19 декабря 2019
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