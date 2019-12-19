Столичные власти намерены ввести особый пропускной режим в центре Москвы в новогодние праздники

Он будет действовать с 31 декабря по 5 января наступающего года.

Речь идет о формировании единого пространства, туда войдут улицы Тверская, Моховая и Охотный ряд, Театральный проезд, площадь Революция, а также Манежная и Красная площади. Там столичные власти намерены провести ряд праздничных мероприятий в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». В последний день уходящего года и первые пять дней нового года пройти на эти улицы можно будет только через контрольно-пропускные пункты. При этом посетителей намерены тщательно досматривать. Согласно сообщению мэрии, на места главных праздничных торжеств в центре Москвы не будут допускаться лица в состоянии алкогольного опьянения и люди с оружием. А любые напитки и пиротехника будут изыматься. Кроме того, припаркованный транспорт будет эвакуирован, а сами улицы огорожены заградительными сооружениями. Всего власти планируют задействовать для охраны свыше 40 тысяч человек, четверть из них будет работать в новогоднюю ночь.

В целом из-за проведения фестиваля «Путешествие в Рождество» Тверскую и Моховую улицы, Охотный ряд, Театральный проезд, а также прилегающие к ним переулки перекроют для транспорта на 10 дней: с 28 декабря до 6 января.