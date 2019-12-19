Президент США Дональд Трамп уверен, что Сенат не допустит его отстранения от власти и он останется на посту главы государства, — говорится в официальном заявлении Белого дома. Решение палаты представителей в администрации назвали самым позорным политическим эпизодом в истории страны. Сам Трамп считает голосование в палате представителей незаконным и неконституционным. Об этом он заявил на предвыборном митинге в штате Мичиган.

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Его признали виновным в злоупотреблении властью и препятствованию Конгрессу. Спикер палаты Нэнси Пэлоси заявила, что день голосования по импичменту великий для Конституции, но печальный для Америки.

Теперь должно состояться голосование в Сенате, где большинство мест у республиканцев.