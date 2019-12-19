Министерство спорта отказалось признать видом спорта танцы на шесте

Такой приказ размещен на официальном сайте ведомства. Также отказано австралийскому футболу и воздушной атлетике, — сообщает ТАСС.
2019-12-19T08:45:00+03:00
2019-12-19T08:48:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2556943-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:45, 19 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Однажды в Америке: Антисемитизм Трампа, триумф Бориса и заказуха против Ходорковского в Вашингтоне. Сравнение самого богатого человека в мире Джеффа Безоса с Михаилом Ходорковским — обоих ненавидят их президенты (Трамп и Путин), обсуждают феномен Бориса Джонсона и его параллельность британскому истеблишменту…