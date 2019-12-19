В центре Москвы с 31-го декабря по 5 января будет введен особый режим доступа через контрольно-пропускные пункты с обязательным досмотром, — сообщает департамент региональной безопасности. Порядок будут обеспечивать более 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов, — передает агентство «Москва». Столичные власти рекомендуют отказаться от поездок в центральную часть города на личном транспорте в новогодние праздники.
2019-12-19T08:45:00+03:00
2019-12-19T08:48:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:45, 19 декабря 2019
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