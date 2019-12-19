Боливия обратится в Интерпол с связи с тем, что прокуратура выдала ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса

Боливия обратится в Интерпол с связи с тем, что прокуратура выдала ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса. Это связано с расследованием уголовного дела о подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании террористической деятельности. Моралес покинул свой пост после трех недель протестов. Он получил статус беженца в Аргентине.