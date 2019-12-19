Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко отправлен под домашний арест сроком на месяц

Суд удовлетворил ходатайство следствия. Иваненко стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. По данным СК, бывший мэр дал признательные показания, — сообщает «Интерфакс».
2019-12-19T08:45:00+03:00
2019-12-19T08:46:09+03:00
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08:45, 19 декабря 2019
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