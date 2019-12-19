5-летняя Анастасия Радзинская из Краснодара вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии «Форбс»

5-летняя Анастасия Радзинская из Краснодара, которая сейчас живет в США, вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира по версии журнала «Форбс». Ее доходы за год составили 18 миллионов долларов. Как отметили в «Форбс», Радзинская стала одним из самых быстроразвивающихся блогеров благодаря видео на семи языках, в которых она играет со своим отцом. Первое место в рейтинге тоже занял ребенок, 8-летний Райан Каджи из Техаса. Его доходы «Форбс» оценивает в 26 миллионов долларов.