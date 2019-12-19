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08:30, 19 декабря 2019

Россияне стали брать микрозаймы, чтобы купить подарки и оплатить развлечения на новогодние праздники

Россияне стали брать микрозаймы, чтобы купить подарки и оплатить развлечения на новогодние праздники, — сообщает РИА. По прогнозу экспертов всего в декабре будет выдано займов на общую сумму 33-34 миллиарда рублей. Около половины этой суммы россияне возьмут на нужды к новому году.



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