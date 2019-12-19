Платформа «Премьер» возобновит показ сериала «Эпидемия»

Новые серии появятся 20-го декабря, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Представители платформы подчеркнули, что поступило огромное количество обращений от подписчиков. В онлайн-кинотеатр вернут и удаленную пятую серию, в которой присутствовали сцены протестов и беспорядков. Режиссер «Эпидемии» Павел Костомаров назвал удаление эпизода цензурой.
2019-12-19T08:30:00+03:00
2019-12-19T08:33:56+03:00
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08:30, 19 декабря 2019
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