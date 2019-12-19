Платформа «Премьер» возобновит показ сериала «Эпидемия»

Новые серии появятся 20-го декабря, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. Представители платформы подчеркнули, что поступило огромное количество обращений от подписчиков. В онлайн-кинотеатр вернут и удаленную пятую серию, в которой присутствовали сцены протестов и беспорядков. Режиссер «Эпидемии» Павел Костомаров назвал удаление эпизода цензурой.