Компания А1 запустила в Лондоне кампанию по поиску активов бывшего совладельца «Внешпромбанка» Георгия Беджамова

Инвестиционная компания А1, входящая в «Альфа Груп», запустила в Лондоне кампанию по поиску активов бывшего совладельца «Внешпромбанка» Георгия Беджамова. В лондонских газетах и на билбордах размещена информация о вознаграждении, — сообщает РБК.

ЦБ отозвал лицензию у «Внешпромбанка» в 2016-м году. сестру Беджамова Ларису Маркус, которая возглавляла банк, осудили на 9 лет за растрату 113-ти миллиардов рублей. Сам банкир уехал из России. Он арестован заочно. Сейчас А1 по контракту с Агентством по страхованию вкладов ищет активы Беджамова и Маркус за рубежом.