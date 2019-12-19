Палата представителей американского Конгресса проголосовала за импичмент по статьям о превышении полномочий

Палата представителей американского Конгресса поддержала обвинения в адрес президента и проголосовала за импичмент по статьям о превышении полномочий и воспрепятствовании Конгрессу. Теперь этот вопрос обсудит Сенат. Трамп настаивает на своей невиновности. Он назвал импичмент самоубийством демократов.
2019-12-19T08:30:00+03:00
2019-12-19T08:31:26+03:00
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08:30, 19 декабря 2019
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