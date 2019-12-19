Температура в Москве вторые сутки подряд бьет абсолютный рекорд

Сегодня ночью на базовой московской метеостанции на ВДНХ зафиксировано плюс 6,5 градусов. С начала декабря средняя температура воздуха превышает норму почти на 6 градусов, — сообщили Интерфаксу в столичном метеобюро. По прогнозу как минимум до середины следующей недели характер погоды в столичном регионе существенно не изменится.