Температура в Москве вторые сутки подряд бьет абсолютный рекорд

Сегодня ночью на базовой московской метеостанции на ВДНХ зафиксировано плюс 6,5 градусов. С начала декабря средняя температура воздуха превышает норму почти на 6 градусов, — сообщили Интерфаксу в столичном метеобюро. По прогнозу как минимум до середины следующей недели характер погоды в столичном регионе существенно не изменится.
2019-12-19T08:17:00+03:00
2019-12-19T08:20:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:17, 19 декабря 2019
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