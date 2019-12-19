Движение транспорта в центре Москвы будет перекрыто 25-го декабря в связи с общероссийской новогодней елкой – представление пройдет в Кремле. Как сообщает Интерфакс, с 8:30 закрываются Ильинка, Варварка, Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост. Ограничения будут действовать до 15:00, – сообщает Интерфакс.
2019-12-19T08:15:00+03:00
2019-12-19T08:19:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:15, 19 декабря 2019
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