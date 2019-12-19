Движение транспорта в центре Москвы будет перекрыто 25-го декабря в связи с общероссийской новогодней елкой – представление пройдет в Кремле. Как сообщает Интерфакс, с 8:30 закрываются Ильинка, Варварка, Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост. Ограничения будут действовать до 15:00, – сообщает Интерфакс.