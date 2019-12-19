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04:09, 19 декабря 2019

В России выходит в прокат лента «Звёздные войны: Скайуокер. Восход».

Создатели заключительной части третьей трилогии обещают завершить историю семьи Скайуокеров. Подробности сюжета девятого эпизода космической саги до последнего будут держать в секрете.



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