Новые боливийские власти выдали ордер на арест экс-президента Эво Моралеса.

Сейчас он находится на территории Аргентины. Низложенного главу государства обвиняют подстрекательстве к мятежу, терроризме и финансировании терроризма. Решение о выдаче ордера приняла особая антикоррупционная комиссия прокуратуры Ла-Паса. Власти Боливии пытаются вызвать Моралеса на допрос.