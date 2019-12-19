В Берлине сегодня возобновятся трёхсторонние переговоры по газу.

Они пройдут в формате Россия-Украина-Евросоюз. Главная цель встречи — согласовать условия нового контракта по транзиту российского газа. Нынешнее соглашение истекает в конце декабря. Представителям России и Украины пока не удаётся достигнуть компромисса по срокам, тарифам и объёмам транзита.