Набсовет РУСАДА сегодня даст официальную оценку санкциям в отношении организации.

Если РУСАДА не согласится с решением исполкома WADA, дело будет передано в Спортивный арбитраж в Лозанне. 9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, лишение России на четыре года права проводить крупнейшие спортивные соревнования и невозможность выступления наших атлетов под национальным флагом. Ряд санкций направлен против российских спортивных функционеров. Российский спорт подвергся санкциям из-за махинаций с базой данных московской допинговой лаборатории.
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