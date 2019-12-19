В Мособлсуде сегодня рассмотрят апелляцию на приговор израильтянке Нааме Иссахар.

Она была осуждена по обвинению в контрабанде наркотиков из-за гашиша, найденного в багаже на пересадке в Шереметьево. В октябре Химкинский городской суд назначил израильтянке семь с половиной лет колонии. Израильские СМИ сообщали, что Москва предлагала обменять девушку на арестованного по запросу США хакера Алексея Буркова, но Тель-Авив ответил отказом.