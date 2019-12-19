Число эвакуированных детсадов в Хабаровске достигло 47-ми.

Дошкольные детские учреждения эвакуируют из-за анонимных сообщений о заложенных в них бомбах. Как рассказали ИФ в администрации города, детей размещают в ближайших соцучреждениях". Сообщения о минировании детсадов стали поступать по электронной почте сегодня утром в дошкольные учреждения Хабаровска и Комсомольска на Амуре. В общей сложности эвакуировано более 10 тыс. детей.