«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в матче чемпионата Испании.

В перенесенной встрече десятого тура команды так и не смогли не смогли поразить ворота друг друга. Такого в матчах между ними не случалось 17 лет. Матч должен был состояться 26 октября, но был перенесен из-за запланированной на тот день акции протеста каталонских сепаратистов. Сегодняшняя игра тоже прошла на фоне манифестаций и беспорядков. По меньшей мере 46 человек пострадали в столкновениях с полицией у стадиона «Камп Ноу». Не менее девяти человек были задержаны.