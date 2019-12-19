Онлайн-кинотеатр Premier покажет вторую часть фантастического сериала «Эпидемия» до конца года.

Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу сервиса. По словам представителя Premier, показ сериала решили возобновить после обращений зрителей, новые серии триллера появятся на платформе 20 декабря. В ночь на 14 декабря Premier удалил пятую серию «Эпидемии», вышедшую 12 декабря, в которой присутствовали сцены беспорядков и расстрела мирных жителей силовиками. Позже Premier удалил и анонс шестой серии. Это дало повод обвинять Онлайн-кинотеатр в цензуре.