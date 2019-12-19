Владимир Цемах подал жалобу в ЕСПЧ на спецслужбы Украины и Нидерландов.

Бывший командир ПВО самопровозглашенной ДНР подозревается на Украине в причастности к крушению малазийского «Боинга», сбитого в Донбассе в 2014 году. Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Анатолия Кучерену, Цемах обращает внимание на обстоятельства своего «похищения» и говорит о том, что во время содержания в СИЗО в Киеве к нему применяли психотропные препараты. В июне Цемаха задержала украинская полиция. Сам он называл это похищением. В сентябре состоялся обмен заключенными между Москвой и Киевом, в числе которых был Цемах.