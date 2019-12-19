Более 40 человек пострадали в столкновениях с полицией в Барселоне.

У стадиона «Камп, где состоялся футбольный матч между «Барселоной» и мадридским «Реалом» сепаратисты устроили акцию протеста. По сведениям газеты «Периодико», девять человек были задержаны. В акции приняли участие около 5 тыс чел. Они забрасывали стражей порядка разными предметами, сооружали баррикады и поджигали мусорные контейнеры. Против участников были применены специальные снаряды из пенопласта.