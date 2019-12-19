Росгвардия представила свои расчеты ущерба от летних акций протеста.

Как передает ТАСС, это 2,3 миллиона рублей — в два раза ниже суммы, указанной прокуратурой, которая от имени Росгвардии подала иск к оппозиционерам. В иске ведомство утверждает, что из-за несогласованных митингов к обеспечению правопорядка привлекались дополнительные силы, что привело к убыткам.