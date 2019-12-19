Ущерб от пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» может достигать 95 миллиардов рублей.

Об этом пишет Ъ, со ссылкой на источник в штабе Северного флота. Как отмечает издание, вся стоимость корабля такого класса и с таким сроком службы без вооружения достигает 110 миллиарда рублей. Пожар на авианесущем крейсере произошел 12 ноября. Двое военнослужащих погибли. Поданным «Коммерсанта», причиной возгорание стало попадание сварочной окалины на промасленную ветошь в трюме. После этого огонь перекинулся на электрокабели.
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