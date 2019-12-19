На Петербург обрушился штормовой ветер.

Его скорость – около 28 м/c. Из-за угрозы нагонного наводнения закрыты створки дамбы в Финском заливе. Как передает «Фонтанка», часть Невского района Петербурга из-за шторма погрузилась в полную тьму — здесь отключилось электричество. Без света остались 50 домов. Ранее также сообщалось о застрявшей под Петербургом скоростной «Ласточке» из Пскова. Причиной задержки стало отключение электричества на фоне штормового ветра по всей Ленобласти.
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