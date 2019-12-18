Штормовой ветер в Эстонии нарушил расписание движения паромов, трамваев и поездов

Пострадали двое детей, попавших под рухнувшее дерево. Около 25 тысяч домов остались без электричества. Представители энергетической компании страны говорят, что неполадок в электросети становится всё больше, а ремонтные работы на раскачивающихся мачтах небезопасны. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Синоптики отмечают, что ветер стихнет в течение ночи. Агентство Интерфакс пишет, что метеорологи заранее предупредили людей о непогоде.