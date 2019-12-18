Штормовой ветер в Эстонии нарушил расписание движения паромов, трамваев и поездов

Пострадали двое детей, попавших под рухнувшее дерево. Около 25 тысяч домов остались без электричества. Представители энергетической компании страны говорят, что неполадок в электросети становится всё больше, а ремонтные работы на раскачивающихся мачтах небезопасны. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Синоптики отмечают, что ветер стихнет в течение ночи. Агентство Интерфакс пишет, что метеорологи заранее предупредили людей о непогоде.
2019-12-18T22:31:00+03:00
2019-12-18T22:35:28+03:00
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22:31, 18 декабря 2019
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