Бывшего главврача московского роддома Марину Сармосян обвиняемую в халатности перевели из СИЗО под домашний арест

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда. Дело на Сармосян завели по заявлениям пациенток. По версии следствия, им отказали в кесаревом сечении, в результате дети получили травмы при родах.
2019-12-18T22:31:00+03:00
2019-12-18T22:34:48+03:00
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22:31, 18 декабря 2019
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