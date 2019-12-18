В городе Кинешма Ивановской области водитель на пешеходном переходе насмерть сбил девятилетнюю девочку

Ребёнок переходил дорогу вместе с матерью. Женщину госпитализировали. Водитель скрылся. В ГИБДД говорят, что с помощью очевидцев нашли машину. Это автомобиль Suzuki. Водитель бросил его недалеко от места аварии и сбежал, сообщает агентство ТАСС.