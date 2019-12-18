Департамент здравоохранения Москвы пообещал трудоустройство всем работникам онкологической больницы №1

Глава ведомства Алексей Хрипун в эфире «Эха» сказал, что 30 врачей, 30 сестёр и 30 санитарок получат достойные условия работы с возможностью профессионального роста.

Сегодня профсоюза «Альянс врачей» сообщил, что из филиала онкологической больницы №1 (это бывшая гинекологическая больница №11) из-за начала ремонта вынуждают уволиться врачей. Заведующий одного из отделений Георгий Цикаридзе рассказал, что работы могут лишиться около ста человек. На фоне сообщений о конфликте между главврачом и остальными сотрудниками в больницу была вызвана Росгрвардия. В департаменте здравоохранения Москвы утверждают, что главврач силовиков не вызывал. По версии чиновников, Росгвардия приехала после того, как охранник случайно нажал тревожную кнопку. Сотрудника ЧОПа уволили.

Ситуация с врачами московской больницы демонстрирует глобальные проблемы российской медицины. Такое мнение в эфире «Эха» высказала директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

Зубаревич добавила, что возникают вопросы к финансированию московских медицинских учреждений, поскольку бюджет Москвы, по сравнению с регионами, огромная сумма.