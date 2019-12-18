В Росгвардии оценили ущерб от летних московских митингов

Он оказался значительно меньше, чем подсчитала столичная прокуратура.

Представитель ведомства заявил, что из-за акций 27 июля и третьего августа Росгвардия потеряла два миллиона триста тысяч рублей. При этом ранее прокуроры утверждали, что эта сумма составляет почти пять миллионов. Теперь обвинители могут изменить требования к оппозиционерам, которых они считают организаторами летних митингов.

В минувшем октябре Росгвардия потребовала оплатить работу её сотрудников во время несанкционированных уличных акций. Там отмечали, что в ведомстве были вынуждены выделять дополнительные силы для обеспечения порядка. Иск предъявили семерым оппозиционным политикам, среди них Иван Жданов, Алексей Навальный, Илья Яшин и другие общественные деятели, которые выступали во время летних протестов. В Росгвардии считают, что они должны вернуть деньги, которые ушли на сверхурочные и на оплату горюче-смазочных материалов.

Также возместить ущерб от несанкционированных митингов требовали столичная полиция, ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосгортранс», метрополитен, ресторан «Армения» и еще несколько организаций. В общей сложности только сотрудники ФБК Любовь Соболь и Георгий Албуров должны выплатить по этим искам более двух миллионов рублей.

Иск Росгвардии рассматривают в Черемушкинском суде. Следующее заседание состоится 15-ого января.