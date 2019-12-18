Пять часов в Палате Представителей США продолжаются дебаты по импичменту президенту Трампу

Голосование с вынесением импичмента состоится в ближайшие часы.

По регламенту, принятому демократами накануне, дебаты по поводу импичмента будут длиться шесть часов. С самого утра республиканцы предложили несколько поправок в изменение регламента: дочь бывшего вице-президента Дика Чейни Лиз Чейни предложила, чтобы каждый конгресмен во время голосования вставал и объявлял о своем решении — за или против импичмента, и чтобы все это транслировалось на телевидении. Другой конгрессмен от республиканской партии хотел увеличить дебаты вдвое — до 12 часов. Оба предложения были отклонены.

Параллельно с дебатами в Капитолии, президент Дональд Трамп, до вынесения импичмента которому осталось несколько часов, ведет свои дебаты в твиттере, где активно репостит твиты в свою поддержку и нападает на спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси. Пелоси, написал Трамп в твиттере, войдет в историю как худший спикер. Также Трамп обвинил ее в том, что она не удосужилась прочитать его шестистраничное письмо с протестом против импичмента. Нэнси Пелоси назвала письмо, в котором Трамп сравнивает импичмент с процессом над салемскими ведьмами), «по-настоящему неадекватным» — и она была не единственная, кто не дочитал его до конца. Глава республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил в интервью, что тоже не прочитал письмо целиком.

У демократов, согласно официальным заявлениям конгрессменов, есть необходимые 218 голосов, чтобы вынести Трампу импичмент. Но в Демпартии ожидают от четырех до шести перебезчиков, которые проголосуют против. И только один демократ — впервые избранный в прошлом году от штата Нью-Джерси конгрессмен Джефф Ван Дрю заявил, что проголосует против и сменит партию.