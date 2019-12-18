Социальная сеть «Вконтакте» объявила о запуске собственного медиа-ресурса

Он получил название «Фокус», пишет газета «Коммерсант». Предполагается, что «Фокус» будет освещать самые обсуждаемые в соцсети темы, рассказывать о трендах и знакомить пользователей с полезными сервисами. Читать эти материалы можно будет в разделе «Рекомендации».

О планах запустить собственный медиа-ресурс сайт Вконтакте впервые сообщил в ноябре.