Он получил название «Фокус», пишет газета «Коммерсант». Предполагается, что «Фокус» будет освещать самые обсуждаемые в соцсети темы, рассказывать о трендах и знакомить пользователей с полезными сервисами. Читать эти материалы можно будет в разделе «Рекомендации».
О планах запустить собственный медиа-ресурс сайт Вконтакте впервые сообщил в ноябре.
Социальная сеть «Вконтакте» объявила о запуске собственного медиа-ресурса
Он получил название «Фокус», пишет газета «Коммерсант». Предполагается, что «Фокус» будет освещать самые обсуждаемые в соцсети темы, рассказывать о трендах и знакомить пользователей с полезными сервисами. Читать эти материалы можно будет в разделе «Рекомендации».