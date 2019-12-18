Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента страны Эво Моралеса

Фотографию этого документа опубликовал в Твиттере министр внутренних дел южноамериканского государства Артуро Мурильо. В тексте говорится, что решение о выдаче ордера было принято в рамках расследования уголовного дела о терроризме и подстрекательстве к мятежу.

На прошлой неделе Моралес, который после отставки получил убежище в Мексике, прибыл в столицу Аргентины, где ему был предоставлен статус беженца.