В Палате Представителей США проходят заключительные дебаты перед голосованием за импичмент Дональду Трампу

Американского лидера обвиняют в злоупотреблении полномочиями и в препятствовании деятельности конгресса. Непосредственно голосование ожидается после двух часов ночи по московскому времени. Youtube-канал радиостанции «Голос Америки» ведёт трансляцию дебатов с переводом на русский язык.