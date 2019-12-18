Росгвардия оценила ущерб от летних акций протеста в Москве в два раза меньше, чем прокуратура

Об этом сообщает агентство ТАСС. По данным Росгвардии, ущерб составил 2 миллиона 300 тысяч рублей. Ранее прокуратура, в интересах Росгвардии подавшая иск к организаторам протестных акций, заявила о пятимиллионном ущербе.