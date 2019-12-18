В Москве побит температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

Станция на ВДНХ сегодня зафиксировала 5,4 градуса тепла. Предыдущий рекорд был установлен в этот день в 1886 году. Тогда показатель был на одну десятую меньше. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни также ожидается аномально тёплая погода.
2019-12-18T21:02:00+03:00
2019-12-18T21:02:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 18 декабря 2019
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