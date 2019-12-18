В Москве побит температурный рекорд дня за всю историю метеонаблюдений

Станция на ВДНХ сегодня зафиксировала 5,4 градуса тепла. Предыдущий рекорд был установлен в этот день в 1886 году. Тогда показатель был на одну десятую меньше. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни также ожидается аномально тёплая погода.