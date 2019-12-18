Доля россиян, которые оплачивают покупки наличными, за восемь лет упала с 65% до 6%

Соответствующие результаты исследования сегодня привёл Центробанк. В то же время около 70% опрошенных отметили, что обходиться без наличных денег совсем, пока не могут. Большинство предпочитают иметь при себе наличными в среднем от трёхсот до тысячи рублей.
2019-12-18T21:02:00+03:00
2019-12-18T21:02:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 18 декабря 2019
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