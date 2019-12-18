Ущерб, нанесённый во время пожара авианосцу «Адмирал Кузнецов» оказался практически равен стоимости корабля

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в штабе Северного флота. Предварительно ущерб оценили в 95 миллиардов рублей. Собеседник издания добавил, что названная сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ, дальнейшая судьба авианосца неизвестна. Стоимость корабля такого класса и с аналогичным сроком службы с учётом износа каркаса и без вооружения – 110 миллиардов. Пожар произошёл на прошлой неделе. Его тушили сутки. Погибли 2 человека.