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21:01, 18 декабря 2019

Ущерб, нанесённый во время пожара авианосцу «Адмирал Кузнецов» оказался практически равен стоимости корабля

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в штабе Северного флота. Предварительно ущерб оценили в 95 миллиардов рублей. Собеседник издания добавил, что названная сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ, дальнейшая судьба авианосца неизвестна. Стоимость корабля такого класса и с аналогичным сроком службы с учётом износа каркаса и без вооружения – 110 миллиардов. Пожар произошёл на прошлой неделе. Его тушили сутки. Погибли 2 человека.



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