Ущерб, нанесённый во время пожара авианосцу «Адмирал Кузнецов» оказался практически равен стоимости корабля

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в штабе Северного флота. Предварительно ущерб оценили в 95 миллиардов рублей. Собеседник издания добавил, что названная сумма вызвала большое возмущение у командования ВМФ, дальнейшая судьба авианосца неизвестна. Стоимость корабля такого класса и с аналогичным сроком службы с учётом износа каркаса и без вооружения – 110 миллиардов. Пожар произошёл на прошлой неделе. Его тушили сутки. Погибли 2 человека.
2019-12-18T21:01:00+03:00
2019-12-18T21:01:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2556715-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:01, 18 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Госдума приняла закон, по которому сжигание мусора будет главным «экологическим» способом его «переработки» Только «бомбить» эти МСЗ будут население РФ, уничтожая НАВСЕГДА ее природу и обрекая на страшные болезни и смерть сотни тысяч россиян. Так коммерция (подозреваю — коррупция) и жажда наживы побеждает здравый смысл и заботу о сбережении народа…